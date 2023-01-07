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Сегодня, 18:43

В тульском «Арсенале» рассказали о будущем Олега Кононова на посту главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера Олега Кононова.

«Остается ли Кононов на вторую часть сезона? Пока он в команде, а там посмотрим. На зимних сборах он будет начинать тренировать», — сказал Аджоев «РБ Спорт».

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги. От второго места, которое гарантирует путевку в РПЛ, команду Олега Кононова отделяет шесть очков.

Выход тульского «Арсенала» из отпуска запланирован на 13 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-arsenala-poka-kononov-v-komande-a-tam-posmotrim/
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
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