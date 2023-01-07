В тульском «Арсенале» рассказали о будущем Олега Кононова на посту главного тренера

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера Олега Кононова.

«Остается ли Кононов на вторую часть сезона? Пока он в команде, а там посмотрим. На зимних сборах он будет начинать тренировать», — сказал Аджоев «РБ Спорт».

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги. От второго места, которое гарантирует путевку в РПЛ, команду Олега Кононова отделяет шесть очков.

Выход тульского «Арсенала» из отпуска запланирован на 13 января.