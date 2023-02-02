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Сегодня, 10:08

В «Уфе» объяснили, почему предложили Павлюченко сыграть в Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о приглашении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко сыграть за клуб из Башкортостана в Кубке России.

«Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Романа. Он мне импонирует как футболист и как человек. Свое предложение «Уфа» озвучила. Теперь слово за ним. Детали раскрывать пока не хотелось бы. Но сам факт предложения могу подтвердить», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Роман Павлюченко
ФК Уфа
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41-летний Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе»