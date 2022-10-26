В «Уфе» отреагировали на информацию о возможном увольнении Дениса Попова

Сегодня, 10:01
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении Дениса Попова с поста главного тренера.
«Дениса Попова могут уволить? Давайте будем следить за этим. Если что-то произойдет, то мы обязательно все расскажем на официальном сайте клубе», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
«Уфа» в первой лиге занимает 14-е место, набрав 16 очков после 15 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования