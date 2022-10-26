В «Уфе» ответили на вопрос о новом главном тренере команды

Сегодня, 11:50
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, кто будет следующим тренером команды.
«Есть ли кандидаты, которые помогут «Уфе» выплыть? Решение уже есть. Сегодня-завтра мы объявим. Это российский специалист», — сказал Газизов «СЭ».
Сегодня, 26 октября, «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера команды. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования