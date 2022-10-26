В «Уфе» ответили на вопрос о новом главном тренере команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, кто будет следующим тренером команды.

«Есть ли кандидаты, которые помогут «Уфе» выплыть? Решение уже есть. Сегодня-завтра мы объявим. Это российский специалист», — сказал Газизов «СЭ».

Сегодня, 26 октября, «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера команды. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.