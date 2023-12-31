Евсеев: «У меня нет планов на 2024 год. Я живу сегодняшним днем»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев заявил, что у него нет планов и ожиданий от 2024 года.

«Как планирую встречать Новый год? Дома. Позволю себе в новогоднюю ночь бокал шампанского. Какие ожидания от 2024 года? У меня нет никаких ожиданий. Я живу сегодняшним днем. Планы? (Смеется.) Планы я не строю», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков за 20 туров. Евсеев по ходу сезона сменил Александра Григоряна на посту главного тренера команды.