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Сегодня, 09:45

Никонов — о тренере «Торпедо» Клотете: «Не понимаю, чем он лучше Бородюка или Талалаева»

Александр Кружков
Обозреватель
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере черно-белых испанце Пепе Клотете.

— Вы много лет отдали «Торпедо» как игрок и тренер. Верите, что Клотет за год вернет команду в РПЛ?

— Дай-то бог! Но пока этот загадочный испанец не убедил. Я-то вообще о таком тренере не слышал. Поразился, когда его в «Торпедо» назначили. Не понимаю, чем он лучше Александра Бородюка или Андрея Талалаева.

Поверьте, тот же Бородюк — очень хороший специалист, именно он спустя семь лет вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Дали бы Саше побольше времени, думаю, все наладилось бы. А его уже после пятого тура уволили. В октябре взяли Талалаева. Казалось, отличный выбор. Парень опытный, вдобавок свой, торпедовец. К сожалению, и ему толком не дали поработать.
Но какие могут быть вопросы к тренеру, если команда явно недоукомплектована? Если в «Торпедо» на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих под 80 лет! Плюс постоянная смена руководства. Вот поэтому сезон для клуба и получился провальным.

На мой взгляд, сейчас «Торпедо» нужно делать ставку на молодых футболистов. Для этого необходимы квалифицированные скауты. Или селекционеры, как их называли раньше. Я же говорил просто: мичуринцы. Отыскивают, выращивают. Особый дар.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Малком. Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
ФК Торпедо (Москва)
Вадим Никонов
Жозеп Клотет
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