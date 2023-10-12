Василенко: «СКА-Хабаровск» при Шаронове играет в очень интересный футбол»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил работу экс-защитника сборной России Романа Шаронова на посту тренера «СКА-Хабаровск».

«Хочу отдать должное Роману Шаронову, который все равно выдерживает свой стиль. На самом деле он играет в очень интересный футбол. И я с большим уважением отношусь к его работе. И к нему. Потому что, независимо от того, играет его команда на выезде или дома, она играет в футбол. Шаронов не выстраивает «автобус». Мы же все за развитие футбола, правильно? Вот считаю, что Роман работает на него, когда ставит подобный футбол и не отходит от этой линии. Но, безусловно, результат важен, поэтому мы благодарны и тем командам, которые против нас действуют от обороны и помогают нам развиваться», – цитируют «Известия» Василенко.

После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «СКА-Хабаровск» идет на 7-й строчке, набрав 18 очков.