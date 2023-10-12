Василенко: «Сами для себя, конечно, ставим задачу выйти в РПЛ, потому что «Алания» — это бренд»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, стоит ли перед командой задача по итогам сезона выйти в РПЛ.

«Ну мы сами для себя, конечно, ставим такие задачи. Потому что «Алания» — это бренд. Она всегда была на лидирующих позициях. Поэтому нам просто нельзя стилистически отходить от этого, это все-таки традиции, заложенные очень давно. Мы это чтим. Большой клуб всегда держит уровень.

Знаете, тот горький прошлый сезон, горькую страницу мы перевернули. Честно говоря, мы все настроены и хотим двигаться и попадать туда, в РПЛ. Но сейчас каждый день нацелены и говорим о том, как развивать игру. Я сконцентрирован именно на этом, скажу вам откровенно. Что будет дальше? Я не могу сказать. Зачем нам загадывать на полгода вперед? Есть вещи, которые здесь и сейчас. И они для меня сейчас важны и интересны», — цитируют «Известия» Василенко.

После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.