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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 02:16

Василенко: «Сами для себя, конечно, ставим задачу выйти в РПЛ, потому что «Алания» — это бренд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, стоит ли перед командой задача по итогам сезона выйти в РПЛ.

«Ну мы сами для себя, конечно, ставим такие задачи. Потому что «Алания» — это бренд. Она всегда была на лидирующих позициях. Поэтому нам просто нельзя стилистически отходить от этого, это все-таки традиции, заложенные очень давно. Мы это чтим. Большой клуб всегда держит уровень.

Знаете, тот горький прошлый сезон, горькую страницу мы перевернули. Честно говоря, мы все настроены и хотим двигаться и попадать туда, в РПЛ. Но сейчас каждый день нацелены и говорим о том, как развивать игру. Я сконцентрирован именно на этом, скажу вам откровенно. Что будет дальше? Я не могу сказать. Зачем нам загадывать на полгода вперед? Есть вещи, которые здесь и сейчас. И они для меня сейчас важны и интересны», — цитируют «Известия» Василенко.

После 13 туров в Мелбет-Первой лиге «Алания» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://iz.ru/1587909/aleksei-fomin/eshche-ne-podnialis-v-goru-zakatali-rukava-i-idem-dalshe
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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