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Сегодня, 19:00

Боня жестко раскритиковала футболиста «Балтики», избившего девушку: «Пустоголовые люди опасны!»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Виктория Боня.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» раскритиковала нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани.

Ранее девушка футболиста Кристина Куддус рассказала, что игрок жестко избивал ее несколько раз.

«Когда интеллекта в глазах ноль, а судя по нему, у него именно ноль, то у человека вступает в роль его эго, которое можно легко задеть. Думаю, так и произошло. Мальчика обидели, наступили на эго. Слов и поступков из-за отсутствия мозгов не нашлось, чтобы разрешить конфликт по-мужски. В ход пошли кулаки. Пустоголовые люди очень опасны!» — сказала Боня «СЭ».

«Балтика» отстранила 22-летнего Гогричиани от тренировок на время выяснения обстоятельств. Полиция Калининграда начала проверку данных о том, что форвард избивал свою девушку.

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Полиция Калининграда проверяет данные СМИ об избиении девушки игрока «Балтики» Гогричиани

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