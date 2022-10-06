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Сегодня, 17:15

Полиция Калининграда проверяет данные СМИ об избиении девушки игрока «Балтики» Гогричиани

Руслан Минаев

Полиция Калининграда проверяет данные СМИ об избиении девушки игрока «Балтики» Гочи Гогричиани — Кристины Куддус.

«В полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решени», — цитирует пресс-службу регионального УМВД РИА «Новости Спорт».

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.

Источник: https://t.me/sportrian/25302
ФК Балтика
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