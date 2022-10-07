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Сегодня, 14:59

Вилков подписал петицию болельщиков «Рубина» с требованием уволить Слуцкого

Сергей Разин
корреспондент
Михаил Вилков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал об отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке России, и в первой лиге они не в топе.

С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту — висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее к финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду премьер-лиги», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Весной 2022 года Слуцкий после отстранения Вилкова заявил, что «аплодирует стоя с криками «браво» и «бис». Сам Вилков заявлял, что «еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-eks-sudya-vilkov-podpisal-petitsiyu-bolelshchikov-rubina-ob-uvolnenii-slutskogo-i-pereslal-yeye-druzyam
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
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