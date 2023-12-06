Шитов — о переходе в «Тюмень»: «Через два часа уже согласился»

Экс-полузащитник «Спартака» Виталий Шитов рассказал о переходе в «Тюмень».

«Сам вариант появился неожиданно. Я сидел дома после возвращения из аренды в питерской «Звезде», как вдруг получил звонок из «Тюмени». Честно скажу, даже не знал, что команда будет в ФНЛ играть. Зато через два часа уже согласился приехать сюда», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Ранее Шитов поделился мнением о перспективах команды выйти из Мелбет-Первой лиги в РПЛ.

Шитов перешел в «Тюмень» из «Спартака» на правах аренды в июле 2023 года. В составе тюменского клуба футболист провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.