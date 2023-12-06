Игрок «Тюмени» Шитов — о выходе в РПЛ: «Просто должны сделать максимум для этого»

Полузащитник «Тюмени» Виталий Шитов поделился мнением о перспективах команды выйти из Мелбет-Первой лиги в РПЛ.

«Прям таких разговоров о выходе РПЛ нет. Просто собралась хорошая команда, должны сделать максимум для этого, а дальше — как получится. В Тюмени есть еще и другие виды спорта, кроме футбола, где команды тоже хорошо выступают. Сейчас нас поддерживает весь город, все будут рады, если выйдем в РПЛ», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

После 20 туров «Тюмень» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 35 очков.