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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:02

Игрок «Тюмени» Шитов — о выходе в РПЛ: «Просто должны сделать максимум для этого»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тюмени» Виталий Шитов поделился мнением о перспективах команды выйти из Мелбет-Первой лиги в РПЛ.

«Прям таких разговоров о выходе РПЛ нет. Просто собралась хорошая команда, должны сделать максимум для этого, а дальше — как получится. В Тюмени есть еще и другие виды спорта, кроме футбола, где команды тоже хорошо выступают. Сейчас нас поддерживает весь город, все будут рады, если выйдем в РПЛ», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

После 20 туров «Тюмень» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 35 очков.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
РПЛ
ФК Тюмень
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