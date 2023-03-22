Владелец «Акрона» рассказал о ситуации со стадионом в Тольятти

Владелец ФК «Акрон» в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со стадионом в Тольятти. Сейчас этот клуб первой лиги выступает на трехтысячной арене в Жигулевске.

— Кстати, о месте проведения матча с «Локомотивом». Вы играете на трехтысячнике в Жигулевске. Как долго это продлится, и как обстоят дела со строительством нового стадиона в Тольятти? Строите ли вы его на свои средства, и сколько он будет вмещать?

— Да, так получилось, что сейчас играем в Жигулевске на «Кристалле». Это комфортный, уютный, но достаточно маленький стадион. Конечно, мы хотели бы играть в Тольятти — городе, где находится штат нашей управляющей компании и работает большинство наших сотрудников. Мы рассматривали возможность строительства нового стадиона. Но, к сожалению, в текущей экономической ситуации вынуждены были пересмотреть эти планы. Мы стали кратно меньше зарабатывать, поэтому решили приостановить проект с новой ареной. Если строить стадион правильно и по уму, то это не менее 10-15 миллиардов рублей. К таким инвестициям мы сейчас не готовы.

Пока, видимо, вернемся к идее реконструкции стадиона «Торпедо» (на котором в 90-е годы в высшем российском дивизионе играла тольяттинская «Лада», — Прим. И.Р.). Это 18-тысячник, он морально устарел. Если мы договоримся с Самарской областью — потому что арена принадлежит городу — то реконстрируем этот стадион и впоследствии будем на нем играть.

— Каких денег это потребует?

— Планируем вложить миллиард рублей или чуть больше.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками в 23 матчах. Команда вышла в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором сыграет с московским «Динамо».