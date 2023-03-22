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Сегодня, 11:15

Владелец «Акрона» рассказал о том, как взял в управление академию имени Коноплева

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» рассказал подробности о том, как взял в управление академию имени Коноплева, в свое время ставшую одним из главных поставщиков сильных футболистов в России, но после ухода Романа Абрамовича и его структур из российского футбола сбавившую обороты.

— Вы же в минувшем году стали учредителем академии Коноплева, которая после выхода из бизнеса структур Романа Абрамовича долгое время принадлежала области и, грубо говоря, загибалась. Долго ли вы к этому шли, в каком состоянии ее нашли — и что будете там перестраивать?

— Последние три года мы стремились к тому, чтобы каким-то образом взять академию в управление. Думали купить, взять в концессию, рассматривали какие-то другие формы сотрудничества. В результате непрерывных переговоров с областью достигли соглашения, что берем академию в концессию на 20 лет. При этом у нас есть безусловные обязанности по улучшению ее инфраструктуры. Мы должны вложить 500 миллионов рублей, но уже очевидно, что потратим кратно больше. Я купил шесть итальянских футбольных полей, они уже лежат на складе. Весной начнем строительные работы, будем перестилать поля. Инвестиции в академию будут глобальными.

— Реально ли восстановить репутацию той Академии имени Коноплева, которая выпустила Алана Дзагоева, Романа Зобнина и множество других известных игроков?

— Думаю, вполне. Она до сих пор каждый год выпускает двух-трех мальчишек, которые дорастают до РПЛ. Так, ей до сих пор поступают солидарные выплаты от «Локомотива» за двух футболистов, которые только что играли против нас на Кубок — Максима Глушенкова и Ивана Кузьмичева. Последний, по иронии судьбы, не забил нам решающий пенальти.

Ранее Морозов выразил восхищение владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и рассказал, о чем спросил бы у него при встрече.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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