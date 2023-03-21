Спортдиректор «Родины» Зинин заявил, что в следующем сезоне для команды очень важно выйти в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о перспективах команды, которая единственная имеет стопроцентный результат в матчах весенней части первенства.

«Я всегда говорил и говорю, что мы идем в соответствии с планом. Осенью мы хотели посмотреть на уровне первой лиги на всех ребят, которые выходили с нами и заслужили это. У нас 19 человек было из ФНЛ-2 вместе с пришедшими новичками. Зимой же мы уже планировали собрать на весну команду, которая в следующем сезоне должна решить задачу выхода в РПЛ. 9 очков из 9? Нормально. Но никакой эйфории нет, знаем, в чем прибавлять. Это всего лишь три игры сами себе, посмотрим, что из этого получится. Выиграли — молодцы, по качеству тоже вопросов нет. Радует, что есть команда. И что внутри хорошая атмосфера», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

После 23 туров «Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 31 очков. Лидирует — «Балтика» (48 очков).