«Сокол» обыграл «Волгарь» и вышел на второе место в первой лиге

Сегодня, 18:54
«Сокол» в гостях победил «Волгарь» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.
У хозяев отличился Данил Кленкин (57-я минута, пенальти), у гостей голы забили Дмитрий Сасин (42-я) и Владлен Бабаев (71-я).
Саратовский клуб набрал 16 очков и вышел на второе место в первой лиге. Астраханцы идут последними (2 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
8
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|- : -
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|- : -
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -