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Сегодня, 19:58

«Алания» обыграла «Енисей» и закрепилась на первом месте в ФНЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Алания» обыграла «Енисей».
Фото ФК «Алания»
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«Алания» на своем поле победила «Енисей» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.

У хозяев отличились Николай Марков (12-я минута) и Ислам Машуков (69-я, пенальти), у гостей гол на счету Максима Савельева (48-я).

Владикавказцы набрали 19 очков и продолжают лидировать. Красноярцы — десятые (10 очков).

Россия. ФНЛ. 8-й тур
02 сент, 18:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:1
Енисей

«Химки» дома сыграли вничью с «Кубанью» — 1:1.

Голы забили Владислав Яковлев (28-я минута) и Гаррик Левин (15-я).

На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.

Химчане идут восьмыми (11 очков), краснодарцы — 16-е (5 очков).

Россия. ФНЛ. 8-й тур
02 сент, 18:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Кубань

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Химки
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
8
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
9
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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