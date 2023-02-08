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Сегодня, 21:59

Врач «Родины» Просветова рассказала, как оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции

Алина Савинова
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Врач «Родины» Анастасия Просветова рассказала, как оказала помощь пострадавшему в аварии жителю Турции.

«Мы с командой возвращались на автобусе с тренировки в гостиницу и на перекрестке нашему водителю стали сигнализировать: что-то произошло. Увидели разбитую машину и человека, лежащего на газоне. Водитель нашего автобуса остановил движение на трассе, и мы побежали оказывать помощь. У нас всегда с собой дефибриллятор, воздуховод, медицинская сумка, собранная по стандартам ФИФА...

Вообще я врач-реаниматолог. И по тому, что увидела, поняла, что пострадавший находился за рулем разбитого автомобиля. Это было очевидно по его травмам: повреждение ребер, перелом ноги и сотрясение головного мозга. Очевидно, проезжающие мимо водители вытащили человека из салона и положили на газон. Мы сделали все необходимое в этой ситуации, дождались приезда скорой помощи. Нам сказали: «Вы молодцы, спасибо огромное», — приводит «РБ Спорт» слова Просветовой.

Игроки «Родины» находятся на тренировочных сборах в Белеке (Турция). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги (22 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vrach-fk-rodina-rasskazala-kak-okazala-pomoshh-postradavshemu-v-dtp-v-turtsii/
ФК Родина
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