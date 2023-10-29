Защитник «Химок» Терехов: «В таблицу вообще не смотрю»

Сегодня, 12:22
Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался об игре подмосковной команды в Мелбет-Первой лиге.
«Раз мы находимся на пятом месте, значит, на него наработали на данный момент.Это объективный показатель — сказал Терехов. — Таблицу вообще не смотрю. Только на игру «Химок». Даже не знаю, кто как играет. После 34 туров посмотрим, кто на каком месте будет находиться.» — цитирует футболиста euro-football.ru.
В турнирной таблице ФНЛ после 16 туров «Химки» занимают 4-е место с 28 очками.
33-летний Сергей Терехов провел 11 игр в чемпионате Мелбет-Первой лиги и забил 1 гол.
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