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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:29

Защитник «Кубани» Веденеев о матче с «Родиной»: «Значение сегодняшней победы сложно переоценить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Кубани» Максим Веденеев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Родиной» (1:0) в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Важнейшая игра для нас, — сказал Веденеев «СЭ». — Огромное напряжение чувствовалось с первых минут. Ничья нам ничего не давала, нужно было только побеждать. Где-то приходилось рисковать. Моменты были и у соперника, и у нас, но все решили такие качества, как огромное желание выиграть, самоотдача, дисциплина. Мы терпели, старались вырывать все мячи, и в итоге забили гол на последних минутах. Значимость этой победы сложно переоценить для нас. И в плане набора очков, и с точки зрения психологии. Благодарен всем, кто в этот вечер переживал за «Кубань».

Веденеев также поделился ожиданиями от следующей игры против «Торпедо».

«Действительно, сейчас нужно восстановиться и готовиться к следующей игре. Для нас сейчас каждый предстоящий матч — самый важный. Это реально так. «Торпедо» в особом представлении не нуждается, хотя нам в данный момент по большому счету все равно, кто соперник. Нужно побеждать в любой игре», — добавил Веденеев.

В следующем туре ФНЛ «Кубань» примет «Торпедо» 14 октября. Краснодарская команда занимает 17-е место в турнирной таблице с 9 очками в 13 играх.

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