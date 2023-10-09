Сегодня, 15:30
«Тюмень» сыграет с «Торпедо» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 9 октября. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Тюмень» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — 16.25 мск. Также за играми ФНЛ в прямом эфире бесплатно можно следить в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте».
Расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно узнать по ссылке.
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