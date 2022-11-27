Защитник «Рубина» Нижегородов: «Команда был шокирована от ухода Слуцкого»

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Защитник «Рубина» Константин Нижегородов рассказал о том, как в клубе отреагировали на желание Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера.
— Не сказал бы, что смена тренера отразилась на команде. Команда играет не за тренера, а за клуб. Как выходили, так и выходим. Команда старается выиграть.
— Уход Слуцкого — это стало шоком?
— Команда была шокирована. Леонид Викторович много сделал для клуба, спасибо ему большое за все. Было неожиданно. Но мы все профессионалы. Должны с любым тренером добиваться результата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования