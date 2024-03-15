Зуев: «Ко мне был интерес в Турции, но не было конкретики»

Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Казахстана Александр Зуев высказался о возможном переходе в один из турецких клубов.

«Я обсуждал уровень чемпионата Турции с Бахой [Зайнутдиновым], там очень хорошая лига. Он говорит, что два-три месяца привыкал к интенсивности. В Турции все совсем по-другому, там намного больше давления. Что касается вариантов, то ко мне был интерес, но конкретики не было», — цитирует Зуева Metaratings.ru.

27-летний Зуев пополнил состав «Арсенала» в январе 2024 года на правах свободного агента. С тех пор он принял участие в 2 матчах тульского клуба, не отличившись результативными действиями.

В РПЛ Зуев защищал цвета «Спартака», «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Химок».