«Алания» уступила «Черноморцу» — 1:2.

Победный гол 20-летнего Родионова, арендованного у «Зенита»

В рамках 25-го тура первой лиги «Алания» в Грозном сенсационно проиграла «Черноморцу». Главный тренер хозяев Евгений Калешин на пресс-конференции, как и во времена своей работы в «Акроне», вновь намекнул на наличие темных сил в российском футболе.

Но обо всем по порядку. Сначала коротко об игре. Ведь ничего не предвещало команде Калешина беды. Первый тайм прошел полностью под диктовку владикавказцев. Их давление вылилось в заработанный пенальти, реализованный Гиоргобиани. А ведь если бы не несколько спасений голкипера «моряков» Фролкина, «барсы» ушли бы на перерыв с весьма комфортным преимуществом.

Во втором тайме картина не сильно поменялась. «Алания» играла с позиции силы. Однажды и Фролкин был уже отыгран, но мяч после удара Гиоргобиани попал в перекладину. Все катилось к победе хозяев, но на 73-й минуте грубую ошибку совершил Цаллагов. Его обокрал Антонов и вторым касанием пробил под правую от себя штангу — 1:1.

«Алания» минут 15 приходила в себя и организовала опасный выпад. Тарба, упав в чужой штрафной, требовал пенальти, но увидел перед собой желтую карточку за симуляцию. И тут же гости забили победный гол! 20-летний хавбек молодежной сборной России Родионов (арендован у «Зенита») подхватил мяч на своей половине поля, прокинул мимо Качмазова, убежал от преследователей, выскочил один на один с Солдатенко и весьма хладнокровно его переиграл. 1:2! Очень красивый гол.

Заур Тарба получает желтую карточку за симуляцию. Фото ФК «Алания»

«Принимаем яд этого поражения. Просто по чуть-чуть его глотаем...»

Калешин на пресс-конференции намекнул на то, что на исход матча повлияли арбитры.

— Думаю, по моментам мы наиграли на победу. Должны были забивать еще два-три гола. Но, увы, не использовали свои шансы. Были хорошие ситуации, стандарты, подходы... Но допустили грубую ошибку. После гола соперника команда немного занервничала. Игра развернулась. Хотя даже при счете 1:1 могли склонить чашу весов на свою сторону. Ничего страшного. Для меня, человека, который не первый год в футболе, все ясно, понятно, как обстоят дела на сегодняшний день...

— Что вы имеете в виду?

— В Великий пост не хочется говорить что-то нехорошее. Я поблагодарил команду, спасибо нашим болельщикам за поддержку. Все в конце концов будет восстановлено и баланс будет, как говорится, соблюден. Те, кто за футбол, окажутся наверху. А вот те, кто против... Мы — за футбол. К сожалению, не играем дома, не можем почувствовать теплоту наших зрителей. Имеем то, что имеем. Поздравляю соперника с победой. А мы, конечно, проведем работу над ошибками. Бывает... Сегодня на этом поражении жизнь для «Алании» не закончилась.

— Игру «Алании» сломала ошибка вашего футболиста, когда гости сравняли счет, или все-таки что-то другое?

— Ошибка, конечно, тоже повлияла. Но есть и другие факторы. На поле находятся не только две команды, игроки. Есть еще и арбитры. Мелочей в нашем деле не бывает. Все влияет! Даже зубы важно чистить... Качество принятия решений всех участников матча зависит от их уровня. Если этого уровня нет, то принимаются решения бездарные, безобразные, которые решают исходы встреч. Что мы можем сделать? Как можем изменить ситуацию? Только одним способом. Создать такую команду, которая способна держать удар против 14 соперников. Это наша цель. Сильная, мощная команда! Смотрим вперед, зачем оглядываться назад? Пусть это делают другие. Какая нам разница? Все зависит от воспитания, от уровня ответственности, от того, какие у тебя ценности, какие нравы. В конце со всех всё спросят. Если кто-то думает, что накопил здесь... Куда потом это все девать? Потом это все выльется в другую сторону. Нет никаких сомнений, что «Алания» обретет свое лицо и клуб станет гораздо стабильнее, когда вернется на свой стадион. Сейчас же принимаем яд этого поражения. Просто по чуть-чуть его глотаем... Ничего страшного. Зачем говорить о том, что мы сейчас не в силах поменять? Мы можем в дальнейшем исключить грубые ошибки в игре. Это сделаем! А остальное... Поживем — увидим, кто окажется прав, кто окажется сильнее. Мне кажется, тот, кто за правду, тот сильнее всегда.

— Жалобу на судейство напишете?

— Я занимаюсь тренировочным процессом. Пусть разбираются те, кто отвечает за судей. Это вообще не мой вопрос. Они же знают, как развивать футбол. Пусть развивают...

— В конце декабря вы сказали, что с этим составом «Алания» способна решить серьезную задачу. Сейчас вы тоже так считаете? (Зимой «Алания» практически никем не усилилась. — Прим. «СЭ»)

— Конечно, у нас боеспособный состав. Это однозначно так. В этой лиге? Блин, для первой лиги это золотой состав! Есть опытные ребята, те, кто постарше. Но на подходе перспективная молодежь. Повторюсь, в этой лиге, когда у нас футбол находится на таком низком уровне, мы можем обыгрывать любого! 100 процентов. Просто надо сделать правильные выводы.

«Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех»

Ранее Калешин уже говорил о необходимости очистить российский футбол, когда тренировал «Акрон». В ноябре после поражения от «Волгаря» он разнес в пух и прах всю систему.

— Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но, к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать ее изнутри. Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. К сожалению, в России, если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно... Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно добро победит зло.

Непосредственно перед зимней паузой «Акрон» расторг контракт с Калешиным, и вскоре он принял «Аланию».

Сейчас владикавказцы занимают седьмое место в турнирной таблице, и теоретически для них еще ничего не потеряно. Отставание от зоны стыков — четыре очка. От второй строчки — шесть.