КАМАЗ переехал «Торпедо», у Бердыева 4 победы подряд. Яркие события 11-го тура ФНЛ

Матчи 11-го тура Мелбет-Первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Спонтанное, безыдейное «Торпедо»

«Торпедо» проиграло в «автозаводском дерби» в Набережных Челнах — 0:1. Притом что КАМАЗ не мог рассчитывать на своего лидера Гаглоева, удаленного в прошлом туре.

По сравнению с победным матчем с «Енисеем» наставник москвичей Жозеп Клотет произвел лишь одно изменение в составе — Чурич вместо Полоза.

В первом тайме гости больше владели мячом, но это почти ни во что не вылилось. Можно вспомнить разве что момент, когда Енин обокрал защитников, ворвался в штрафную, но не успел проткнуть мяч мимо выскочившего на него Анисимова. На этом все. Тем удивительнее было то, что в перерыве Клотет не пошел на перестановки.

В итоге сразу после возобновления игры «Торпедо» едва не пропустило. Оборона гостей провалилась, но Горелов перебросил не только Бабурина, но и ворота.

А на 77-й минуте сработали замена тандема Клонцак — Ахметзянов. Щербатюк остроумно, пасом пяткой бросил в прорыв Абрамова. Опытный центральный защитник со всей силы зарядил в ближнюю штангу. Мяч отлетел в поле, и лучше всех в ситуации разобрался приобретенный у «Балтики» Борисенко — 1:0.

До финального свистка черно-белые сподобились только на неприятный удар Чурича со средней дистанции. Выход на замену Гонгадзе и Шамкина должного эффекта не принесли. Хозяева же могли закончить матч с более комфортным преимуществом. В компенсированное время Щербатюк не реализовал выход один на один с Бабуриным.

На пресс-конференции Клотет прежде всего пожурил своих нападающих:

— От нас ожидают, что мы будем играть лучше, но реальность такова, что у нас голы забивают центральные защитники. Наши нападающие должны забивать больше! Я доволен текущим количеством очков, но если ты не забиваешь, то их сложно набирать в следующих играх.

От «Торпедо» все ждут, что мы выйдем в РПЛ, но бывает такое, что команда не до конца сбалансирована. Сложная лига. Невозможно на длинной дистанции всегда играть хорошо. В тактическом плане есть еще много аспектов, в которых нам надо прибавить. Наши игроки должны предъявлять к себе более высокие требования.

Фото ФК «Торпедо»

Щербаченко: — Без Гаглоева КАМАЗ сыграл как пружина. «Торпедо» начало встречу довольно осторожно, не особо прессинговало, действовало с оглядкой на свои ворота и с уважением к сопернику. Клотет выбрал схему 5-3-1-1. Рейна вновь не был привязан к какой-то конкретной позиции, выполнял роль свободного художника. На острие за мячи пытался цепляться Лебеденко. Но не могу сказать, что он в этом преуспел. В общем, схема не работала, и москвичам явно не хватало ресурса впереди. Момент был только у Енина, который не наказал защитников за оплошность. Никаких новшеств в игре черно-белых я не увидел.

После перерыва каких-то осмысленных идей в действиях гостей так и не появилось. Все как-то на авось, спонтанно... Громыко, в сентябре перешедший в московский клуб из БАТЭ, выдал два ярких матча — с «Акроном» и «Енисеем». Но в Челнах он просто растворился. Неужели и Валерий начал закисать от тренировочного процесса в новой команде? В какой-то момент камера крупным планом выхватила лицо Александра Рязанцева, который недавно стал спортивным координатором черно-белых. Ему явно хотелось, чтобы его команда показывала совсем другой футбол...

А вот КАМАЗ потихоньку добавлял в атаке. Очень понравилась комбинация на 57-й минуте, когда Абрамова вывели на ударную позицию — защитник не попал в створ.

Замены Ахметзянова сработали гораздо лучше ходов Клотета. Щербатюк и Борисенко поучаствовали в результативной атаке. Причем гол вытекал из логики событий. КАМАЗ предстал более цельной командой с осмысленными коллективными действиями на поле. Причем я не готов критиковать игроков «Торпедо» за нежелание биться или недонастрой. Нет, они хотят побеждать, но просто не готовы — наружу вылезают проблемы тренировочного процесса...

Результат матча закономерен. По итоговому счету это, конечно, сенсация. Но если проанализировать игру, всё по делу. Теперь тренерам КАМАЗА надо крепко подумать, выпускать ли Сашу Гаглоева в следующем туре в стартовом составе (улыбается).

Бердыев победил Бояринцева и похвалил своего воспитанника

Махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева после крупной победы над «Аланией» (3:0) одолело «Сокол» — 2:0.

Хозяева могли выходить вперед в дебюте встречи. Браво, Косаревский! Голкипер саратовцев не позволил отличиться Касинтуре. Этот эпизод не положил начало тотальному давлению бело-голубых. Подопечные Дениса Бояринцева быстро выровняли игру. Много борьбы, стыков, мало комбинаций. На помощь хозяевам пришел стандарт и ошибка на выходе Косаревского. 1:0.

— Пока не очень понятно, вышли ли команды из раздевалки. Уж очень лениво они играют во втором тайме, — заметил на 53-й минуте комментатор встречи.

Вскоре соперники задвигались. Начал работать прессинг хозяев. «Сокол» дважды грубо ошибся на своей половине поля, и Касинтура вполне мог отправить саратовцев в нокаут, но не переиграл голкипера. На 70-й минуте Касинтура в третий раз не выиграл дуэль у Косаревского. Анголец не раскис и вскоре выдал великолепный голевой пас на Костюкова. 2:0.

Это уже четвертая кряду победа Махачкалы. Команда Бердыева сохранила за собой вторую строчку, отрыв от «Акрона», который дома не смог переиграть «Нефтехимик», — два очка.

— Я рад, что у моего воспитанника Бояринцева хорошая команда, умеющая играть, знающая, что делать при разных системах, — заметил на пресс-конференции Бердыев. -

Тяжелая победа. Где-то соперник имел преимущество. Но нам удалось переломить ход игры. Второй тайм можем занести себе в актив.

— Какими моментами в игре вы недовольны?

— Позиционным нападением. Когда есть возможность расставить соперника и самим расставиться, мы спешим — проводим неподготовленные атаки. И перестроения в обороне не всегда такие четкие, как хотелось бы.

Фото ФК «Динамо» Махачкала

Щербаченко: — Команды играли по одинаковой схеме. Плясали от печки. «Динамо» имело небольшое преимущество в начале тайма, но потом все выровнялось. Прагматичный, скучноватый футбол. Было понятно, что соперники ждут ошибки друг друга и уповают на стандарты. «Динамо» явно прибавило в игре в позиционной атаке. Хозяева отличились после подачи углового и оплошности Косаревского. Вратарь, как говорится, «побежал в буфет».

Второй тайм, как и первый, начался довольно вяло, без темпа. «Динамо» ждало ошибок «Сокола». Однако саратовцы не летели вперед бездумно. Не забывайте, что Бояринцев поиграл в свое время у Бердыева и, думаю, что-то почерпнул из его тренерских принципов. И все-таки хозяева оказались терпеливее. Дождались своих шансов. Касинтура выполнил великолепную тонкую передачу на Костюкова — 2:0.

В Махачкале наблюдается сейчас футбольный бум, два домашних матча посетило около 20 тысяч зрителей. На трибунах был глава Дагестана. И команда зрителей не разочаровывает. Несмотря на поражение, я бы отдал должное Бояринцеву. Его подопечные пытались расшатывать оборону бело-голубых, точно не выглядели мальчиками для битья, в какие-то отрезки матча играли с позиции силы. Не обладая звездным составом, «Сокол», как и «Тюмень», лишний раз доказывает, что деньги в футболе играют далеко не все. «Тюмень», к слову, была близка к победе в Краснодаре. «Кубань» Вадима Евсеева сравняла счет в самой концовке.

«Алания» по-прежнему лидер. Шедевры Царукяна и Алиева

«Алания» в Грозном победила «СКА-Хабаровск» — 2:1.

После неудачного тактического эксперимента в Махачкале главный тренер «Алании» Олег Василенко вернулся к схеме с четырьмя защитниками. В стартовом составе хабаровчан удивило отсутствие Алиева. В последних турах Саид был, пожалуй, самой заметной фигурой в команде Романа Шаронова.

Призванный заменить Алиева Кутовой мог красноречиво ответить на все вопросы на восьмой минуте — владикавказцев спасли надежные действия Солдатенко. Вообще дебют встречи остался за гостями.

А затем «Алания» проснулась и создала три сочных момента у ворот Имамова. Третий закончился голом на загляденье. Машуков, находясь спиной к воротам, сделал скидку головой Царукяну, тем самым вывел его один на один с голкипером. Валерий элегантно, жонглерским трюком оставил не удел Имамова и поразил пустые ворота. Блеск!

В перерыве Шаронов поменял Кутового на Алиева. Этот ход себя однозначно оправдал. Именно Саид сравнял счет. С точки зрения футбольной эстетики его гол, пожалуй, не уступает мячу, забитому Царукяном. Форвард отобрал мяч на своей половине поля, совершил рейд до чужой штрафной, накрутил двух защитников и метров с 14 выстрелил в правый от себя угол — 1:1!

Фото ФК «Алания»

«Алания» восстановила статус-кво довольно быстро. Царукян теперь выступил ассистентом, забросив мяч на линию вратарской. Гиоргобиани выскочил из-за спины защитника и в падении головой пробил в цель — 2:1.

В следующие пять минут владикавказцы должны были игру «закрывать». Царукян угодил в штангу, а Гиоргобиани — в перекладину!

В концовке встречи Алиев мог наказать «барсов» за такую расточительность, но ему не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть прострел Шарля. Впрочем, по количеству моментов «Алания» явно превзошла соперника. Уже в компенсированное время Гиоргобиани снова отправил мяч в перекладину.

«Алания» осталась лидером турнира.

Щербаченко: — Хабаровск начал встречу активнее, имел два неплохих момента. «СКА» играл в той же манере, что и в победном матче с «Химками». Владикавказ постепенно нащупал свою игру у чужих ворот и в итоге забил. Гол Царукяна — маленький шедевр! Валерий показал, что с техникой у него проблем нет. Вышедший на замену Алиев явно освежил игру гостей в атаке. За счет высокого индивидуального мастерства сравнял счет: убежал с центра поля, раскачал двух защитников. Браво! Саид забил уже в третьей игре кряду, однако почему-то начал матч в Грозном на скамейке запасных.

Вскоре «Алания» наказала Хабаровск за неудачный выход из обороны. В голевой атаке поучаствовал арендованный у «Пари НН» Кротов, Царукян вырезал классную передачу на Гиоргобиани, который все исполнил мастерски.

Шаронов бросил в бой Шарля. Легионер довольно неплохо попал в игру, нагнетал. Хабаровск до конца пытался спасти игру. Однако победа «Алании» закономерна. Подопечные Василенко были очень близки к третьему голу.

«Родина» получила четыре пробоины от «Шинника»

После упущенной в большинстве победы над «Тюменью» (2:2) «Родина» дома крупно проиграла «Шиннику» — 1:4. Причем на 57-й минуте счет был равным — 1:1. Героем встречи стал форвард ярославцев Андреев, который еще в начале сезона защищал цвета команды Дмитрия Парфенова. В его активе дубль.

«Шинник» — на третьем месте. У команды Дмитрия Хомухи три победы в последних четырех турах. «Родина» — 12-я.

Щербаченко: — В этом матче сработало правило бывших. Андреев, арендованный «Шинником» у «Родины», был в ударе. Открыл счет, воспользовавшись тем, что хозяева ошиблись, пытаясь создать искусственный офсайд, затем посадил на карточку Плиева. После перерыва Гордюшенко прекрасным ударом счет сравнял, однако провалы москвичей в обороне никуда не делись. Тут можно провести параллели между «Родиной» и «Черноморцем», который допустил в этом туре грубейшие ошибки в защите в гостевом матче с «Енисеем» (1:3).

«Шинник» планомерно наказывал хозяев за ляпы сзади. Жирную точку поставил Сухомлинов — красивейший гол! «Родина» развалилась в обороне окончательно. Так нельзя! В последних трех турах подопечные Парфенова пропустили восемь голов. Многовато для команды, претендующей на выход в РПЛ. Тревожная новость для москвичей — травма Султонова, который был заменен уже на пятой минуте. Он не так давно восстановился после тяжелого повреждения. Возможно, так до конца и не оправился. Очень жаль, если Мохаммад вновь выбыл на длительный срок. Этот игрок делает разницу в атаке «Родины».

А «Шинник» заслуживает только добрых слов. Видна тренерская рука. Хомуха с помощниками грамотно управлял игрой, своевременно производил замены. Все сработало, все срослось.