Ари: «Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Ари признался, что приехал бы в «Сатурн», если бы туда его позвал новый генеральный директор клуба Роман Широков.

«Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал. Конечно, при условии предоставления хорошего контракта.

Роман — хороший, добрый человек. Никогда не замечал за ним ничего плохого, грубого. Он всегда придет на помощь, поддержит, поэтому с удовольствием помог бы ему", — приводит слова Ари Sport24.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.