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Сегодня, 15:00

Главный тренер костромского «Спартака» Тункин дисквалифицирован на 4 игры второй лиги

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» (Кострома) Владимира Тункина на 4 игры второй лиги за оскорбительное поведение по отношению к официальным лицам матча четвертого тура ФНЛ-2.

В рамках 4-го тура второй лиги костромская команда встречалась с брянским «Динамо» (0:1). Во время игры Тункин нецензурно выражался в адрес арбитров и бросил красную карточку в главного судью.

Следующие четыре матча в ФНЛ-2 клуб из Костромы проведет против «Велеса», «Чайки», «Мурома» и «Ротора».

55-летний Тункин возглавляет «Спартак» с 2023 года.

ФК Спартак (Кострома)
Артур Григорьянц
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