Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:17

Игонин оценил шансы Кержакова возглавить «Зенит-2»

Алина Савинова

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, кто может стать новым главным тренером «Зенита-2».

«Увидел новость, но в тему не погружен еще. Пока не знаю, что произошло и с чем связано. Кто может возглавить команду? Здесь многое зависит от задач, которые стоят перед командой. Александр Кержаков? В моем понимании — это тренер, который может и хочет давать результат с командой. Но у таких команд, как «Зенит-2» или молодежная команда, основная задача не только результат на табло, но и подготовка футболистов для основной команды или других клубов уровня РПЛ. Мне кажется, это несколько иная работа», — приводит слова Игонина Legalbet.

Ранее Кержаков в интервью «СЭ» сообщил, что ему не поступало предложения о том, чтобы возглавить «Зенит-2».

Источник: https://legalbet.ru/news/igonin-otcenil-perspektivi-kerzhakova-vozglavit-zenit-2/
Александр Кержаков
Алексей Игонин
Футбол
ФК Зенит-2
ПФЛ
0
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кержакову не поступало предложения о том, чтобы возглавить «Зенит-2»