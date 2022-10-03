Игонин оценил шансы Кержакова возглавить «Зенит-2»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, кто может стать новым главным тренером «Зенита-2».

«Увидел новость, но в тему не погружен еще. Пока не знаю, что произошло и с чем связано. Кто может возглавить команду? Здесь многое зависит от задач, которые стоят перед командой. Александр Кержаков? В моем понимании — это тренер, который может и хочет давать результат с командой. Но у таких команд, как «Зенит-2» или молодежная команда, основная задача не только результат на табло, но и подготовка футболистов для основной команды или других клубов уровня РПЛ. Мне кажется, это несколько иная работа», — приводит слова Игонина Legalbet.

Ранее Кержаков в интервью «СЭ» сообщил, что ему не поступало предложения о том, чтобы возглавить «Зенит-2».