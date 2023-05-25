Колыванов заявил, что «Динамо» не обращалось к нему с предложением о работе

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о своих планах на будущее.

— Сейчас доиграем ближайшие матчи, может, что-то прояснится, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

— Какая задача стоит перед «Текстильщиком»? Попасть в Серебряную группу?

— Надо выигрывать ближайшие матчи. А куда попадем, туда попадем.

— Сейчас московское «Динамо» ищет главного тренера. К вам не обращались?

— Они же написали, что кого-то нашли.

— Шпилевский отказался. По Николичу есть вопросы.

— Пока ко мне не обращались.

— А если бы обратились, вы бы стали рассматривать предложение от «Динамо»?

— Всегда можно рассмотреть любое предложение.

55-летний специалист возглавляет «Текстильщик» с 2022 года. Его контракт с ивановским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Колыванов работал в «Торпедо», «Уфе» и «Арарате».