Колыванов заявил, что «Динамо» не обращалось к нему с предложением о работе

Сегодня, 20:55
Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о своих планах на будущее.
— Сейчас доиграем ближайшие матчи, может, что-то прояснится, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.
— Какая задача стоит перед «Текстильщиком»? Попасть в Серебряную группу?
— Надо выигрывать ближайшие матчи. А куда попадем, туда попадем.
— Сейчас московское «Динамо» ищет главного тренера. К вам не обращались?
— Они же написали, что кого-то нашли.
— Шпилевский отказался. По Николичу есть вопросы.
— Пока ко мне не обращались.
— А если бы обратились, вы бы стали рассматривать предложение от «Динамо»?
— Всегда можно рассмотреть любое предложение.
55-летний специалист возглавляет «Текстильщик» с 2022 года. Его контракт с ивановским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Колыванов работал в «Торпедо», «Уфе» и «Арарате».