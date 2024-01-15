Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров обсудил с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом вопрос комплектования второй команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Комбаров уже утвержден тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб планирует объявить о назначении тренера.

36-летний Комбаров в данный момент возглавляет петербуржскую «Звезду».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.