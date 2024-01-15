Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 14:54

Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров обсудил с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом вопрос комплектования второй команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Комбаров уже утвержден тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб планирует объявить о назначении тренера.

36-летний Комбаров в данный момент возглавляет петербуржскую «Звезду».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/kombarov-obsudil-s-amaralom-vopros-komplektovaniya-spartaka-2-324118/
Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
Томаш Амарал
0
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ялтинский «Рубин» проведет товарищеский матч с луганской «Зарей»