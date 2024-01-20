Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:02

Комбаров: «Очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал свое назначение в клуб.

«Очень рад здесь оказаться, очень рад вернуться домой и возглавить возрождающийся «Спартак-2». Думаю, нас ждет хорошая и продуктивная работа.

Цели в клубе? «Спартак» — это всегда про результат. Еще не менее важный фактор, возможно, и основной — воспитание молодежи, их перевод в первую команду, чтобы они там играли и прославляли «Спартак», — цитирует Комбарова пресс-служба красно-белых.

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

После завершения карьеры игрока Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА А, а осенью прошлого года посещал тренировку первой команды красно-белых как слушатель Академии РФС, обучающийся на лицензию Pro. С лета 2022 года Дмитрий возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Комбаров
ФК Спартак-2 (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кечинов хочет увидеть результаты работы Комбарова в «Спартак-2» как можно быстрее