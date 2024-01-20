Рианчо: «Комбаров может стать большим тренером, нужно много работать над собой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость, что Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2».

«Это хорошо, что вторую команду «Спартака» возглавил бывший игрок, воспитанник красно-белых. Он отлично знает клуб и его традиции, многое сделал там как футболист, а теперь получил возможность расти как тренер. У Комбарова, как и у любого умного игрока, были задатки тренера. Но этого недостаточно, нужно очень много работать над собой. Думаю, Комбаров может стать большим тренером, но для этого нужно много работать», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.