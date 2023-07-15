Президент «Рубин Ялта» сообщил, что клуб с нетерпением ждет старта в ФНЛ

Президент ФК «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников прокомментировал «СЭ» предстоящий старт команды во втором дивизионе Футбольной национальной лиги.

«В данный момент наша команда находится в Краснодарском крае и скоро проведет предыгровую тренировку перед завтрашним матчем с ФК «Биолог-Новокубанск». Настроение отличное, с нетерпением ждем старта в ФНЛ! Более того отмечу, что наш клуб преодолел 750 км пути и стал первым профессиональным клубом в истории полуострова, который проехал по Крымскому мосту на официальный выездной матч! Историческое событие!» — сказал Шапошников «СЭ».

«Рубин Ялта» проведет матч первого тура ФНЛ-2 16 июля на выезде против ФК «Биолог-Новокубанск».