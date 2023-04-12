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Сегодня, 17:36

Президент ялтинского «Рубина» рассказал, в каком дивизионе ФНЛ будет играть команда в случае успешного лицензирования

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Рубин» Ялта Кирилл Шапошников ответил «СЭ» на вопрос, в каком дивизионе команда сможет выступать в случае успешного прохождения лицензирования РФС.

— В каком дивизионе в случае допуска будет играть «Рубин»? Какие задачи стоят перед клубом?

— Предполагаю, что играть будем в Группе 1 Второй лиги (бывшая зона «Юг»). Географически для нас это самый оптимальный вариант — логистическое плечо, конечно, немаленькое, но мы с удовольствием поедем в южные города России, чтобы достойно представлять наш город Ялта — жемчужину южного берега Крыма. О задачах говорить пока преждевременно, но хотелось бы, в первую очередь, побеждать и радовать наших болельщиков.

Ранее Шапошников ответил на вопрос о готовности стадиона ялтинского «Рубина» для проведения соревнований под эгидой РФС.

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Президент ялтинского «Рубина» ответил на вопрос о готовности стадиона для соревнований РФС