Президент ялтинского «Рубина» рассказал, в каком дивизионе ФНЛ будет играть команда в случае успешного лицензирования

Президент футбольного клуба «Рубин» Ялта Кирилл Шапошников ответил «СЭ» на вопрос, в каком дивизионе команда сможет выступать в случае успешного прохождения лицензирования РФС.

— В каком дивизионе в случае допуска будет играть «Рубин»? Какие задачи стоят перед клубом?

— Предполагаю, что играть будем в Группе 1 Второй лиги (бывшая зона «Юг»). Географически для нас это самый оптимальный вариант — логистическое плечо, конечно, немаленькое, но мы с удовольствием поедем в южные города России, чтобы достойно представлять наш город Ялта — жемчужину южного берега Крыма. О задачах говорить пока преждевременно, но хотелось бы, в первую очередь, побеждать и радовать наших болельщиков.

Ранее Шапошников ответил на вопрос о готовности стадиона ялтинского «Рубина» для проведения соревнований под эгидой РФС.