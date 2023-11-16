Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 03:54

Прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель прокуратуры попросила назначить наказание в виде шести лет колонии-поселения и 150 тысяч рублей штрафа для бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна. Также его могут лишить права заниматься спортивной деятельностью в течение двух с половиной лет.

«Прошу признать Баяна виновным, назначить [ему] наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тыс. рублей», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/19286183
Футбол
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
Читайте также
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
Комментаторы Генич и Шнякин поссорились с Губерниевым из-за ТЭФИ
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Лоськов станет главным тренером возрождаемой «Казанки»