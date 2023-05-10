КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 20:02

РФС объявил о реформе второй лиги и представил схему проведения турнира

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило реформу второй лиги, сообщается на сайте организации. С сезона-2023/24 вторая лига разделится на два дивизиона «А» и «Б».

В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Соревнования пройдут по системе «осень-весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь соответственно. В сезоне-2023/24 участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице первой лиги сезона-2022/23 и получившие лицензию РФС-3A в соответствии с Правилами лицензирования клубов второй лиги дивизион «А». Деление команд на «Золотую» и «Серебряную» группы пройдет по спортивному принципу.

Соревнования дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь. При этом, с июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

Источник: https://1fnl.ru/news/12649/
Футбол
ПФЛ
7
Обсудить
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны подробности изменения формата ФНЛ-2 со следующего сезона