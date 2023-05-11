Самсонов — о реформе ФНЛ-2: «Теперь работа со спонсорами ставится под большое сомнение»

Президент «Динамо» Константин Самсонов высказался об изменении формата проведения второй лиги со следующего сезона.

«На самом деле все сложно и не всем понятно. Я считаю, что логичным был бы плавный переход. В данной ситуации нарушается спортивный принцип: командам, которые оказались во второй шестерке, по факту объявили о реформе. Были совещания на этот предмет с ФНЛ, но уже какое решение принято, такое и принято. Мы люди подневольные и должны подчиниться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Самсонова.

Также он ответил на вопрос, скажется ли реформа на интересе инвесторов к командам, не попавшим в буферную зону.

«Я так скажу, что работа со спонсорами и партнерами теперь ставится под большое сомнение. Навряд ли низшая лига будет привлекательна и интересна для партнеров и спонсоров. Все станет намного тяжелее, и частным клубам придется очень нелегко», — добавил функционер.

10 мая Metaratings.ru сообщил о том, какие изменения произойдут в формате второй лиги в следующем сезоне. Отмечалось, что в буферной зоне выступят 20 команд.