Руководитель медиаотдела «Звезды» Михайлов: «Есть вероятность, что Комбаров останется»

Руководитель медиаотдела петербургской «Звезды» Тимур Михайлов высказался о неполучении аттестата для выступления во второй лиге.

«Почему не получили аттестат? Чисто техническая проблема. Ничего серьезного. Насколько говорилось, на этой неделе должно быть новое заседание, они будут продолжаться, нет какого-то дедлайна», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также он рассказал, останется ли главный тренер Дмитрий Комбаров в команде.

«Пока официальной информации нет. Контракт истекает в конце июня. Если посмотрите последнюю пресс-конференцию, то, наверное, есть вероятность того, что он останется. Но этот вопрос еще не решался», — добавил руководитель медиаотдела.

С сезона-2023/24 вторая лига разделится на два дивизиона «А» и «Б». В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. «Звезде» предстоит выступать в дивизионе «Б», если команда получит необходимый аттестат.