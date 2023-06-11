Владимирское «Торпедо» опубликовало видео установки тренера на матч Второй лиги

После матча Второй лиги «Торпедо» (Владимир) — «Звезда» (Санкт-Петербург) пресс-служба владимирского клуба опубликовала на своих страницах в соцсетях установку главного тренера Александра Горбачева.

«Когда выяснилось, что наша команда при любом исходе матча со «Звездой» остается на шестом месте и результат, в общем, ничего не решает, предложил нашему главному тренеру записать его установку на игру и опубликовать видео в клубных соцсетях после игры. Я не стал просить тренера сменить место, с которого он обычно говорит перед командой, из-за этого на некоторых кадрах есть засвет. Но не стал бы делать на этом акцент. Скорее обратил бы внимание на то, что мы хотим быть открытыми и делать что-то интересное во Второй лиге», — приводит слова пресс-атташе владимирского клуба Владимира Никольского «РБ Спорт».

«Торпедо» одержало победу над «Звездой», которую возглавляет Дмитрий Комбаров, со счетом 2:0.