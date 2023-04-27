«СКА-Хабаровск» выступил с заявлением по поводу проведения договорного матча во второй лиге

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление по поводу обвинений в проведении договорного матча во второй лиге в текущем сезоне.

«Накануне на основании расследования департамента защиты игры КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку. Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во второй лиге сезона-2022/23 «Салют» Белгород — «СКА-Хабаровск-2» (3:1).

ФК «СКА-Хабаровск» еще до начала расследования департамента защиты игры провел внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Деркунским, Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты еще в конце прошлого года. «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы — за честную игру!» — написано в заявлении клуба.

26 апреля КДК РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности четверых игроков клубов «Ессентуки» и «СКА-Хабаровск-2».