Вартапетов: «В «Черноморце» словно помолодел лет на 20, чувствую себя как в начале работы в «Спартаке»

Врач сборной России Михаил Вартапетов, с недавних пор возглавляющий медицинскую службу новороссийского «Черноморца», рассказал, какие ограничения в питании ввел в клубе, поделился планами и оценил Константина Зырянова как тренера.

— Каково было после Кипра переезжать в клуб ФНЛ-2?

— Оказавшись здесь, ощутил некий драйв — похожее состояние было на первых порах работы в «Спартаке», когда вокруг была неизвестность. Сейчас же с учетом накопившегося опыта вдвойне интересно поработать не только врачом, но и организатором всех сопустствующих процессов в клубе. Здесь есть движение вперед и вверх, стремление развивать проект. На Кипре все было настолько стабильно, спокойно и умиротворенно, что становилось даже немного не по себе. Переехав в «Черноморец», словно помолодел лет на 20.

— Что уже успели сделать?

— Внес некоторые коррективы в питание игроков, его рацион и организацию. Здесь, наверное, больших секретов нет, современная спортивная нутрициология всем давно известна. Что теперь под запретом? Пресловутый сахар, впрочем, есть исключения — низкокалорийные десерты, горький шоколад. Хотя тут вопрос не решить одними запретами, нужно объяснить, почему именно нужно питаться так, а не иначе. Чтобы у ребят менялись пищевые привычки. Пока они являются действующими спортсменами и хотят прогрессировать, нужно питаться правильно. Также изменили некоторые моменты в вопросах восстановления, физиотерапевтических процедур, режима футболистов. Все ребята профессионалы, серьезно подходят к делу, мы быстро нашли общий язык.

— А что еще хотите сделать?

— Хочется, чтобы медицинская служба работала как часы. Как в свое время это было в «Спартаке». На будущий год наш штаб будет еще расширен, придут новые люди, а значит, появятся и новые возможности. Я уверен, каким бы хорошим ни было оборудование, важно, прежде всего, то, кто на нем работает. А еще, по моим наблюдениям, очень важна атмосфера внутри команды. Это одна из важнейших составляющих успеха. Не просто механический подход к лечению травм и восстановлению, а создание особого микроклимата.

— Уже успели понять, что за тренер Константин Зырянов?

— Контакт с Зыряновым и его штабом у меня отличный. Мы много общаемся, каждый день обсуждаем насущные вопросы. На моей памяти Константин Георгиевич, прежде всего, отличный футболист, одна из звезд своего поколения, лидер «Зенита» и сборной России. Хотя я помню его еще и по «Торпедо». Я вижу — все лучшее, что он вобрал в себя за время игровой карьеры, Зырянов реализует как тренер. Желаю ему успехов на этом поприще, уверен, у него все получится.

В январе Вартапетов перешел в «Черноморец» из кипрского «Пафоса». Также он продолжает работу в штабе Валерия Карпина в сборной России.