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Сегодня, 12:09

В пресс-службе «Знамени» заявили, что кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в матче против «Зенита»

Алина Савинова
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Игроки «Знамени» не принимали участие в товарищеском матче против пензенского «Зенита», который, возможно, прошел 27 января в станице Новотитаровская.

 — Мы не участвовали в этом матче. Да, история очень запутанная. Нас в нее впутали, купив 10 футболок «Знамени» в нашем магазине сувениров. Вот так мы теперь фигурируем в этой истории, хотя во время игры команда тренировалась у себя в городе, — приводит Legalbet слова пресс-атташе ногинского клуба.

— Соперник «Зенита» играл в ваших футболках?

 — Да. Но интересно то, что и «Зенит» в это время тренировался в Пензе и в этой игре не участвовал. Мы с ними связывались на эту тему.

— Но в пресс-службе «Зенита» дали информацию о матче, счете.

 — Да, это странно... Видимо, они нам не все рассказывают.

— В РФС и правоохранительные органы обратитесь?

 — В РФС мы просигнализировали по этому поводу. Они сказали, что работают над этим. Я так понял, что они уже сталкивались с подобным.

Матч «Зенит» (Пенза) — «Знамя» (Ногинск) был включен в линии нескольких букмекерских контор. В пресс-службе пензенского клуба сообщили о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.

Источник: https://legalbet.ru/news/press-sluzhba-znameni-kto-to-kupil-10-nashih-futbolok-i/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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