Власти Прикамья выделят «Амкару» 125 миллионов рублей в этом году

Власти Пермского края выделят «Амкару» из местного бюджета 125 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Помимо этого, клуб привлечет внебюджетных средств на сумму не менее 30 процентов от общего бюджета.

«В этом году условия софинансирования изменятся. По новым правилам клуб должен привлечь из внебюджетных источников не менее 30 процентов от общего бюджета. Согласно проведенному отбору сумма бюджетной субсидии ФК «Амкар-Пермь» составит 125 миллионов рублей», — сообщили в региональном министерстве культуры и спорта.

«Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 по 2018 год команда выступала в РПЛ. Пермский клуб был расформирован в 2018 году из-за финансовых проблем. В 2020 году «Амкар» был воссоздан и начал выступление в третьем дивизионе.