Зырянов — о трансферах «Черноморца»: «Со многими новичками промахнулись»

Экс-главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» оценил селекцию новороссийского клуба.

— Лучший игрок «Черноморца» в первой половине сезона?

— Не хочу никого выделять. У нас впереди две домашние встречи (разговор состоялся до матча «Черноморец» — «Ленинградец». — Прим. «СЭ»)... Ой, уже не у нас, конечно. У ребят. Пусть спокойно их проведут с новым тренером (Вадимом Гараниным. — Прим. «СЭ») и не думают о том, что сказал Константин Георгиевич Зырянов.

— В Telegram-каналах про вас пишут всякое. По одной информации, вы хотели сохранить состав, с которым вышли в первую лигу, чуть ли не сами отказывались от трансферов. По другой — вам не позволили толком усилить команду, просили подождать до зимы. Кому верить?

— Не забывайте — летом у нас появилась группа новичков. Левый защитник Красильниченко, два центральных — черногорец Кумбурович и Фомин. Атакующий полузащитник Саадуев, нападающий Делькин. Плюс «лимитчик» Гурченко и вратарь Филиппов, которого рассматривали как дублера Фролкина. Прошлой зимой взяли Маклакова, Коробова и Адаева. К сожалению, со многими из перечисленных ребят мы промахнулись. Команду они не усилили. Хотя кто-то из них, может, себя еще и покажет.

— Вы полагаете?

— Почему нет? Вдруг это я не сумел их раскрыть? А при новом тренере заиграют иначе. Посмотрим.