Зырянов: «После поражения от «Родины» подумал: «Сударь, ваша песенка спета»

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Экс главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о том, как был обставлен его уход из клуба.
— Когда первый раз подумали: «Кажется, скоро меня уволят»?
— Ну, если ты в футболе давно, всегда обращаешь внимание на тревожные звоночки. На подводные течения и странные телодвижения вокруг команды. Их сложно не заметить. Здесь они начались даже не пять туров назад. Раньше.
— Самый живописный из этих звоночков?
— Не будем конкретизировать. Есть вопросы, которые нужно задавать не мне.
— А кому?
— Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером «Черноморца». Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но раз в клубном Telegram-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, все решилось уже давно. Логично?
— Вполне.
— Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, еще октябрьский матч с «Ленинградцем» мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить.
— Когда на табло загорелось 4:0 в пользу «Родины», вы уже понимали, что с «Черноморцем» придется попрощаться?
— Разумеется. Маленький штришок. Когда все в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. Тебе что-то говорят, пожимают руку, хлопают по плечу... А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Шагаешь в полном одиночестве.
— Выпукло как описываете.
— Сразу думаешь: «Сударь, ваша песенка спета». Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовали будущий тренер «Черноморца» и его помощники. Это говорит о том, что кандидатура преемника уже была согласована. Оставалось дождаться громкой осечки. 0:4 — и все, до свидания.
— «Родине» вы проиграли 12 ноября. Об увольнении клуб объявил 15-го. Что происходило в этом промежутке?
— Мы переночевали в гостинице, утром 13 ноября на поезде отправились в Новороссийск. Приехали 14-го, во вторник. Вскоре получил сообщение от генерального директора — в среду в 10.30 нужно подойти в клуб. Там и узнал об отставке.
— На клубном сайте Шишкарев ее прокомментировал так: «Мы хотим быть выше десятого места». А что сказал вам?
— Прислал СМС. Поблагодарил за выход в первый дивизион. Я ответил: «Сергей Николаевич, спасибо, что дали возможность поработать в «Черноморце». Всё!