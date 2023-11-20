Зырянов: «После поражения от «Родины» подумал: «Сударь, ваша песенка спета»

Экс главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о том, как был обставлен его уход из клуба.

— Когда первый раз подумали: «Кажется, скоро меня уволят»?

— Ну, если ты в футболе давно, всегда обращаешь внимание на тревожные звоночки. На подводные течения и странные телодвижения вокруг команды. Их сложно не заметить. Здесь они начались даже не пять туров назад. Раньше.

— Самый живописный из этих звоночков?

— Не будем конкретизировать. Есть вопросы, которые нужно задавать не мне.

— А кому?

— Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером «Черноморца». Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но раз в клубном Telegram-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, все решилось уже давно. Логично?

— Вполне.

— Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, еще октябрьский матч с «Ленинградцем» мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить.

— Когда на табло загорелось 4:0 в пользу «Родины», вы уже понимали, что с «Черноморцем» придется попрощаться?

— Разумеется. Маленький штришок. Когда все в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. Тебе что-то говорят, пожимают руку, хлопают по плечу... А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Шагаешь в полном одиночестве.

— Выпукло как описываете.

— Сразу думаешь: «Сударь, ваша песенка спета». Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовали будущий тренер «Черноморца» и его помощники. Это говорит о том, что кандидатура преемника уже была согласована. Оставалось дождаться громкой осечки. 0:4 — и все, до свидания.

— «Родине» вы проиграли 12 ноября. Об увольнении клуб объявил 15-го. Что происходило в этом промежутке?

— Мы переночевали в гостинице, утром 13 ноября на поезде отправились в Новороссийск. Приехали 14-го, во вторник. Вскоре получил сообщение от генерального директора — в среду в 10.30 нужно подойти в клуб. Там и узнал об отставке.

— На клубном сайте Шишкарев ее прокомментировал так: «Мы хотим быть выше десятого места». А что сказал вам?

— Прислал СМС. Поблагодарил за выход в первый дивизион. Я ответил: «Сергей Николаевич, спасибо, что дали возможность поработать в «Черноморце». Всё!