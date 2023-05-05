«Было понятно, что интеграция крымских клубов — вопрос времени». Интервью президента «Рубина Ялта»

Кирилл Шапошников рассказал «СЭ» о перспективах участия в соревнованиях РФС.

Вопрос интеграции футбольных клубов Крыма обсуждается не первый год. В середине апреля появилась официальная информация о допуске к участию во втором дивизионе с сезона-2023/24 нескольких футбольных клубов полуострова, среди которых и «Рубин Ялта», в случае прохождения аттестации. «СЭ» поговорил с президентом клуба Кириллом Шапошниковым о готовности выступать в соревнованиях под эгидой РФС.

«Наша посещаемость в крымской лиге — тысяча зрителей»

— На сегодняшний день вопрос интеграции крымских футбольных клубов находится в решающей стадии. Расскажите, какой сейчас текущий статус?

— 21 апреля клуб заключил договор с ФНЛ о добровольном участии в процедуре спортивной аттестации (лицензирования) для участия во втором дивизионе. 24 апреля мы отправили все необходимые документы в лигу. Хочу отметить, что представители по лицензированию РФС постоянно были с нами на связи и оказывали всяческую консультативную поддержку. Сейчас мы решаем ряд организационных вопросов, но главное — документы отправлены и уже находятся в стадии проверки.

— Неужели все так просто и вы проходите в лигу по всем критериям?

— Далеко не просто, и есть несколько трудных, но решаемых моментов. По тому же стадиону есть вопросы, но они рабочие, и более того, наш стадион «Авангард» вызвал крайне положительные оценки у комиссии. Стадион после серьезной реконструкции, прекрасное натуральное поле, вместительные трибуны и удобная логистика. И в прошлом сезоне мы боролись за звание самой посещаемой команды крымской премьер-лиги, а в этом году два наших домашних матчах собирали по тысяче зрителей.

— Для второй лиги это солидно.

— Да, в Ялте любят футбол. Считаю, наши болельщики заслуживают видеть хорошие команды второй лиги. У нас на футбол ходят как на праздник. Семьями, с детьми. Ходят целыми классами школьники. Конечно, у клуба есть фанаты, которые добавляют антуража на домашних матчах и поддерживают команду на выездах.

— Более конкретно об интеграции крымских команд начали говорить в августе прошлого года. Как клуб готовился к возможному вхождению в ФНЛ?

— Первое и самое важное — мы прекрасно понимали, что выбирать будут лучшие команды и в первую очередь по спортивному принципу. Поэтому изначально стояла задача попадания в первую тройку, с которой наша команда успешно справилась, заняв в итоге второе место. Мы и до финала Кубка дошли, но обидно уступили.

— Когда вы поняли, что интеграция состоится?

— Лично мне все стало понятно после личного визита президента ФНЛ Наиля Измайлова в Крым в октябре прошлого года. Он побывал на нашем домашнем матче и высоко оценил возможности клуба. Было понятно, что интеграция — лишь вопрос времени. Особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Еще тогда для клубов проводились консультации по всем основным требованиям к лицензированию, и мы понимали, над чем надо работать.

ФК «Рубин Ялта»

« Ориентируемся на бюджет 40 миллионов рублей »

— Как оцениваете уровень всего крымского футбола?

— Считаю, что в Крыму хороший уровень футбола, а наш регион славится своими футбольными традициями. Команды укомплектованы игроками с опытом выступления не только в первой и второй лигах России, но и в премьер-лигах Белоруссии, Украины, Казахстана. Много молодых воспитанников наших двух прекрасных школ. Есть любительская лига Крыма, Симферопольского района и чемпионаты городов. В частности, в Ялте очень интересный и сильный чемпионат города. И поверьте, каждый футболист из команд этих турниров мечтает о том, чтобы наконец-то полноценно войти в футбольную семью России. И я убежден, что у всех четырех клубов (которые по спортивному принципу приглашают в ФНЛ-2) нашего полуострова есть шансы не только закрепиться во второй лиге, но и бороться за призовые места.

— Расскажите об истории «Рубина Ялта»? Какое самое большое достижение команды?

— Клуб был создан в 2009 году как любительский для участия в чемпионате города. В 2015 году добился права на повышение в классе и выступления в премьер-лиге Крымского футбольного союза. В прошлом году завоевал серебряные медали премьер-лиги КФС, что стало на данный момент самым большим достижением команды.

— Прошла информация, что крымские клубы могут включить в группу 1 второго дивизиона (бывшая зона «Юг»). Уже присмотрелись к ней?

— Мы к ней присматриваемся уже очень давно, более того, некоторые крымские клубы проводят в этом регионе сборы. Конечно же, мы оценивали свои возможности, в первую очередь логистические — посмотрели расстояния, они впечатляющие. Самые дальние выезды — Махачкала (1380 км) и Волгоград (1230 км). Самые ближние — Новороссийск и Краснодар, но и там расстояние под 500 км. Но нас это не пугает, а скорее, наоборот, вдохновляет на новый вызов. Ну и, конечно, будет здорово видеть команды у нас в Ялте. Уверен, наш город и стадион будут бурлить в предвкушении большого футбола.

— Такие выезды повлияют и на увеличение затрат. Уже прикидывали бюджет?

— Безусловно. У нас небюджетный клуб, и вместе с акционерами планировали его увеличение в случае выступления во втором дивизионе. Это не только переезды, но и размещение в гостиницах и т. д. Более того, наша основная задача в этом вопросе быть эффективными, то есть при минимальных затратах показывать приемлемый результат.

— Какой планируете бюджет? Какие источники финансирования?

— Ориентируемся на бюджет в районе 40 миллионов рублей. Что касается источников, то ведем работу с потенциальными партнерами как регионального, так и федерального значения, чтобы вместе идти и выступать на более высоком уровне. Например, крупнейший производитель пива, сладких безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод на полуострове комбинат «Крым» — наш недавний партнер, заинтересованный в расширении своего присутствия в регионах страны.

ФК «Рубин Ялта»

«Ждем президента ФНЛ в Ялте на матче второго дивизиона»

— Какие задачи стоят перед командой во втором дивизионе?

— Как уже говорил выше, в первую очередь — быть эффективными. Мы реально оцениваем свои возможности и понимаем, что бороться за призовые места в первый же год будет сложно, а играть уровнем выше еще сложнее и дороже. Поэтому стратегически упор сделаем на воспитании молодых игроков и росте собственных воспитанников. Сейчас как раз занимаемся вопросом организации спортивного кластера в Ялте и работаем над дорожной картой развития футбола в нашем регионе. У нас молодая и амбициозная администрация города, которая любит свой край и хочет, чтобы имя Ялты звучало на всю нашу прекрасную страну.

— Как «Рубин» будет обеспечивать безопасность приезжим клубам, учитывая текущую геополитическую ситуацию? Готов ли клуб к этому?

— Крым сейчас один из самых защищенных и безопасных регионов нашей страны. Причем как для местного населения, так и для приезжих граждан, например туристов или отдыхающих. Безопасность во время матчей обеспечивается согласно плану мероприятий, согласованному с МВД, ФСБ и МЧС. Клуб будет делать все возможное, чтобы визит приезжих команд на полуостров был максимально комфортным.

— Есть ли давление со стороны УАФ? УЕФА? Как клуб справляется с этим?

— Давления нет, как и нет никаких отношений с этими организациями.

— Если на клуб обратят внимание дополнительные спонсоры и финансирование увеличится, вы готовы будете приглашать в команду футболистов, поигравших на более серьезном уровне?

— В первую очередь мы рассчитываем на тот бюджет, который у нас есть сейчас и который планируется на ближайший год. Мы благодарны всем нашим партнерам, как тем, кто с нами давно, так и новым. При этом мы открыты для сотрудничества и, не скрою, нуждаемся в партнерах и будем рады любой дополнительной поддержке. Наш клуб имеет огромный потенциал, хорошую базу. И если есть или появятся профессиональные футболисты, которые захотят стать частью «Рубина Ялта», мы готовы рассматривать кандидатуры. Но это прерогатива главного тренера. Футбольный клуб — как живой организм: всегда требует определенной корректировки, чтобы команда двигалась в нужном направлении.

— Футболисты из каких городов представлены в команде?

— В нашем коллективе футболисты из таких городов, как Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск, Калининград, Москва, Тамбов, Владикавказ, Ростов. Все ребята амбициозные, настроены побеждать в каждом матче. Второй дивизион для них новый вызов, возможность заявить о себе на новом уровне. Мотивация сумасшедшая.

ФК «Рубин Ялта»

— Как обстоят дела с воспитанием футбольных кадров в Ялте?

— В Ялте работает несколько детских футбольных секций, постоянно проводятся соревнования. «Рубин Ялта», со своей стороны, старается поддерживать и мотивировать подрастающее поколение серьезно относиться к тренировкам, к турнирам. Футбольная инфраструктура города улучшается из года в год. И власти Республики Крым, и власти города заинтересованы в этом. К примеру, несколько лет назад отремонтировали стадион ДЮЦФС, в прошлом году стадион «Авангард» — арена теперь современная, и без такой инфраструктуры «Рубин Ялта» не смог бы принимать в родном городе соперников из второго дивизиона ФНЛ. При содействии администрации по всему муниципальному округу реализуются проекты по обустройству многофункциональных спортивных площадок. Все это отличное подспорье для воспитания футболистов. Уверен, что в недалеком будущем сегодняшние местные мальчишки пополнят ряды не только «Рубина Ялта» и крымских клубов, но и профессиональных команд с материковой части России.

— Планируется ли до старта нового сезона второй лиги еще один визит Наиля Измайлова в Крым?

— Мы постоянно на связи с руководством ФНЛ. Их поддержка, как и лично президента, — колоссальная. Наиля Камильевича мы всегда ждем в гости. Надеюсь, что следующий его визит к нам будет не рабочий, а сугубо спортивный — на матч ФК «Рубин Ялта» с одной из команд второго дивизиона.