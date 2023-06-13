«Если «Черноморец» окажется в РПЛ, болельщики будут спрашивать лишний билет». Интервью с Константином Зыряновым

Обладатель Кубка УЕФА и бронзы Евро-2008 — теперь победитель второй лиги.

«Черноморец» — один из старейших футбольных клубов страны, ему исполнилось 116 лет. Однако последние годы новороссийского клуба трудно назвать счастливыми — он больше прозябал по подвалам российского футбола.

Все изменилось с приходом новых управленцев — в том числе и тренерский штаб. Его возглавил легендарный экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов и в первый же год вывел команду в первую лигу. Корреспондент «СЭ» отправился в Новороссийск, чтобы расспросить обладателя Кубка УЕФА и бронзы Евро-2008 о новом амплуа, городе, будущем и сборной России.

Новая роль

— Вы уже работали главным в молодежке «Зенита», но «Черноморец» — другая история. Разница есть?

— В «Зените» совершенно другие задачи стояли. Нужно было развивать молодых футболистов, которые воспитывались в академии, проходили через молодежную команду и шли дальше в основной состав. То есть готовить игроков для «Зенита», для РПЛ. В «Черноморце» другая задача. Здесь важен результат в первую очередь.

— Сложнее из-за этого?

— Когда я был в молодежной команде, иногда говорили, что результат не важен. Но это все от лукавого. Если ты результат не даешь, значит, твои футболисты не развиваются. Естественно, все хотели побеждать. Но чтобы занять первое, второе, третье место... Такого не было, никто не давил. А здесь с первого дня все иначе. Хотя не было задачи подняться в первый же сезон, мы на зимний перерыв ушли на первой строчке с пятиочковым отрывом. И тогда была озвучена конкретная задача.

— Для тех, кто не смотрит вторую лигу: футбол Зырянова — он какой?

— Нормальный футбол (смеется). Это надо спрашивать у болельщиков — нравится им или нет. Для меня важнее всего, чтобы команда выполняла мои требования. И я ничего сверхъестественного не прошу. Прессинг высокий стараемся делать, всё по-современному — как в немецком футболе, бундеслиге, которую приятно смотреть. В обороне не закрываемся.

При предыдущем тренере, Эдуарде Саркисове, «Черноморец» играл по схеме 4-4-2 и тоже пытался прессинговать. Поэтому перестроиться на 4-3-3 было нетрудно. Один тайм в этом сезоне мы не стали прессинговать — по моей задумке — и проиграли его 0:2. Естественно, сразу же перестроились. Это опыт для меня и игроков.

— То есть вы атакующий тренер и при идеальных условиях в оборонительный футбол играть не будете?

— Матчи бывают разные. Сейчас мы лучшие, но на уровне первой лиги будет другой футбол. Там характер нужен, борьба. Может быть, придется перестраиваться, чтобы не провалиться. Мы будем проповедовать атакующий футбол — но будет ли получаться, зависит еще и от соперников. На уровне выше наш прессинг может просто не работать.

Фото ФК «Черноморец»

О «Черноморце»

— Долго думали над тем, чтобы из Питера отправиться в клуб второй лиги?

— Естественно, думал. Изучал «Черноморец». Могут же у меня быть сомнения? Как у нормального, здравомыслящего человека. Уезжать из «Зенита», который каждый год борется за чемпионство, — это смелый шаг. Пообщался в Москве с Сергеем Николаевичем Шишкаревым (главный акционер. — Прим. «СЭ»), приехал в Новороссийск на три дня, посоветовался с семьей... Посмотрел стадион, базу. Решил, что согласен.

— Шишкарев говорил, что хочет вывести «Черноморец» в еврокубки, сейчас цели скорректировал, но все же это человек амбициозный. Как оцените этот проект — работа идет?

— Конечно. С осени многое поменялось: питание, жилищные условия, медицинский штаб. Большой шаг сделан за несколько месяцев, некоторые тратят на это годы. Мы переехали на другую базу в Абрау-Дюрсо, там комфортные условия. Был приглашен врач сборной России Михаил Гургенович Вартапетов, возглавивший медицинскую службу клуба . У меня тоже серьезная команда.

Начали заселяться перед домашними играми в отель на карантин. Поговорили с генеральным директором и решили, что ехать на матч из Абрау-Дюрсо рискованно.

Сергей Николаевич правильно откорректировал цели — конечно, все хотят в РПЛ и еврокубки, но у нас нет подходящего стадиона. Нас либо не пустят, либо играть без своих болельщиков, что несправедливо.

— Как-то легко вы прошлись по второй лиге — переоценили ее?

— Когда я сюда заходил, многие говорили, что Южная зона второй лиги — самая сложная. Много самобытных команд. И на юге уровень футбола действительно самый высокий среди всех лиг второго дивизиона. Но больше всего меня удивил именно уровень футболистов «Черноморца». Хорошо восприняли нововведения и более тяжелые тренировки.

— Логистика проблемная?

— Учитывая обстоятельства, это некритично. На автобусе можем добираться в любую точку нашей зоны. Самый дальний выезд — Махачкала, 17 часов в дороге. Но в этом году нам повезло, мы туда только один раз съездили. Да еще из-за переноса тура сначала заехали во Владикавказ, сыграли там, а потом в Дагестан. Это нестрашно. Когда все закончится и откроют аэропорты, не будет вообще никаких проблем.

— Самый сильный соперник «Черноморца» по второй лиге?

— Мы сами себе соперник. Можем создать для себя проблемы. А всех остальных мы сильнее. Но, конечно, у «Чайки» и «Ротора» квалифицированные футболисты, их набирали с прицелом на первую лигу. «Кубань-Холдинг» с приходом туда Саркисова стала играть в интересный футбол. Да и «Форте» не подарок.

— На финише у вас случилось два поражения, вы даже поменяли схему позднее. Занервничали?

— Когда мы одерживали победу за победой, было любопытно посмотреть, как команда воспримет поражение. Ребята немножко занервничали, мы их успокаивали как могли. Так что всю неделю накануне предпоследней игры сезона футболисты провели... в молчаливом спокойствии.

Фото ФК «Черноморец»

«Новороссийск, гуляй !»

— Новороссийск — футбольный город?

— Конечно! Полный стадион, бывает, собирается, на игре с ростовским СКА было 11 тысяч человек. Мне говорили, когда выйдем в первую лигу, арена забьется полностью. А если окажемся в премьер-лиге — будут спрашивать лишний билетик.

— У вас с болельщиками хорошие отношения?

— Рабочие. Всегда могу выйти к болельщикам после игры, пообщаться, пофотографироваться. Прекрасную встречу мы с ними провели перед второй частью чемпионата. Они нам рассказали, что им нравится, что не нравится.

— Что это им не нравится?

— Ну, вроде бы команда на выездных матчах не подходила к болельщикам. Но мы это категорически отвергли — после каждого матча подходим и благодарим. Естественно, обсуждали и рабочие моменты — стадион, сиденья... Все объяснили, многое сделано. Мы ведь даже могли лицензирование не пройти в первую лигу, но за полгода успели все сделать.

— В Telegram-канале «Черноморца» выложили видео, где вы кричите: «Новороссийск, гуляй!» Новороссийск гулял?

— Я думаю, что да. Когда я был футболистом, «Зенит» очень долго не мог стать чемпионом. В 2007 году мы уверенно шли за чемпионством, выиграли 10 из 11 матчей на финише, и принципиальный матч у нас был на «Петровском» с ЦСКА, который тогда тренировал Газзаев. В тяжелейшем матче мы победили 2:0, и на пресс-конференции Валерий Георгиевич сказал: «Я поздравляю «Зенит» с чемпионством. Санкт-Петербург, гуляй!» Мне эта фраза очень въелась в память, хотел ее сказать для новороссийцев.

Фото ФК «Черноморец»

О первой лиге и бывших командах

— Какие у вас лично планы на первую лигу?

— Личных планов у меня быть не может. Я часть команды, выполняю задачу руководителя, если она реальна.

— Там «Торпедо».

— И?

— Ждете встречу?

— Там и «Ленинградец».

— «Торпедо» важнее.

— Ну... Буду лукавить, если скажу, что ничего у меня щемить не будет. Естественно, когда будем играть с «Торпедо», у меня возникнут какие-то эмоции. Я в этом клубе отыграл семь лет. И неплохих.

— Как оцените будущий состав первой лиги? С уходом «Балтики» и «Рубина» она как будто ослабла.

— Да, можно согласиться. Но можно и поспорить — каждый год нас пугают, что наш футбол все слабее, слабее... Хотя сравнивать не могу. Последний раз играл в первом дивизионе в 1999 году. Разные эпохи.

— За «Зенитом» следите?

— И за «Амкаром» слежу, я там пять замечательных лет провел. А за «Зенитом», конечно, — я там не так давно работал. И за «Торпедо» поглядывал одним глазком.

— Рады второй звезде питерцев?

— Естественно. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поздравил меня с выходом «Черноморца», я его — со второй звездой. Написал ему: «Поздравляю вас со второй звездой». Он ответил: «Не вас, а нас». Поправил, ведь я тоже непосредственный участник. Помнят еще обо мне (смеется).

— Как вам в «Торпедо» ситуация?

— Ситуацию оценивать не могу. Это меня не касается, я к ним отношения не имею. Но когда в клубе так часто меняются люди, наверное, это не очень хорошо. Поэтому «Торпедо» находится там, где находится.

— Расстроились, когда черно-белые вылетели?

— Вы же сами меня спрашивали, буду ли я рад с клубом встретиться... Расстроился, когда сам с «Торпедо» вылетел. А сейчас таких эмоций уже не было.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная-2008 и сборная-2023

— 15 лет Евро-2008. Отмечать будете? Кроме выставочного матча.

— В планах такого нет. Мне напоминают, приятно вспомнить... Но сам за такими юбилеями не слежу. А с ребятами встретимся на матче, может, после игры пообщаемся.

— Вы за «Зенит» будете играть, правильно?

— Не знаю. Все говорят об этом матче, но со мной официально никто еще не связывался.

— Вас объявили как игрока «Зенита».

— Вот видите как.

— А сами за кого играть хотите?

— Если в шутливой форме: за того, кто победит и предложит больше премиальных. Но на самом деле мне без разницы — могу сыграть и за «Зенит», и за сборную, потому что я непосредственный участник тех успехов. Мне будет приятно сыграть за обе команды.

— Нынешнюю сборную России как оцените?

— Не могу оценить, она не играет.

— Ну, по тем редким встречам.

— Мне кажется, Валерию Георгиевичу очень сложно. Выбор российских футболистов не очень велик. То, что Карпин делает, заслуживает уважения.

— Если бы играли сейчас — не отказались бы от вызова, как Зобнин или Кокорин? Мол, здоровье, а тут игры не важные.

— Конечно, нет. Не знаю, чем руководствовались футболисты, которые отказались.

— Как оцените отказ сборной России от летнего турнира?

— Не думаю, что это решение Карпина. Наверняка так решили коллегиально, были причины.

— Ходили разговоры, что там кому-то жарко, кому-то далеко, кому-то уровень не тот...

— Кому комфортно, кому нет — комментировать не могу. Есть сборная России, выступать за нее — честь. Где бы вы ни играли — жара, дожди — должны приезжать и играть.

Знаете, когда мне было 36 лет, я сказал, что хочу сосредоточиться на играх за «Зенит». Капелло это прочитал и вдруг вызвал меня. И я поехал. А Фабио потом сказал, что, если бы не приехал, мне и клубу прилетели бы санкции. Мы с ним поговорили, я объяснил ситуацию и провел сбор с командой. В сборную надо приезжать с радостью. В любом возрасте.

Фото ФК «Черноморец»

О друзьях и соперниках

— Из сборной России того Евро вышло много тренеров — Семак, Семшов, Кержаков, Игнашевич... С кем хотели бы сыграть?

— Я очень хотел посоревноваться с Сергеем Игнашевичем. Но в этом году не судьба — он с «Балтикой» ушел в РПЛ.

— Почему именно с ним?

— Потому что в первом дивизионе из сборной России никого больше не было.

— А если в РПЛ подниметесь? Предположим, там будут Игнашевич, Семак, Березуцкий работу найдет...

— На самом деле с кем-то конкретно посоперничать — второстепенно. Мне главное — просто встретиться с ними, посидеть, пообщаться. В том году беседовали с Игнашевичем — он сказал, что первая лига очень сложная. А в этом году ее выиграл. Значит, человек обучаемый.

— Поздравил вас с повышением?

— Конечно. Когда мы немного затормозили на финише, а «Балтика» уже решила свои задачи, он мне написал: «Я жду твоей победы в чемпионате как своей». Это было очень приятно.

— Советы дал по первой лиге?

— Нюансики рассказал. Но это не для общественности.

— Среди всех тренеров, кто играл на том Евро, — кто самый перспективный? Уберем Семака.

— Вы смотрели мое интервью после игры в Лиге чемпионов, где мы «Милан» обыграли 1:0?

— Не припоминаю.

— Я вышел на последние семь минут, хорошо отыграл, мог забить. Мы в итоге победили 1:0, и ко мне подошел журналист, спросил: «Как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре?» Знаете, что я ответил?

— Константин Зырянов?

— Конечно! (Смеется.) Так что с самым перспективным определились.