Бабурин рассказал, что созванивался с Кержаковым после победы «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Видел только первые 30 минут. Созванивался с Мишей Кержаковым, поздравил. Герой, пенальти-киллер! Он говорит, что выиграл пятый, шестой или седьмой Суперкубок. Он, по-моему, сам не знает, какой по счету», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея. Всего в истории турнира на счету «Зенита» восемь побед. Петербургский клуб обошел по этому показателю армейцев (7 трофеев).