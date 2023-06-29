Деменко заявил, что «Зенит» и ЦСКА дадут друг другу бой в OLIMPBET Суперкубке России

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко предположил, повлияет ли межсезонный турнир на подготовку футболистов петербургского клуба к матчу за OLIMPBET Суперкубок России.

«Это все нормальный процесс, все заложено. Здесь тренеры занимались и все моменты эти смотрели, поэтому нет, [не повлияет турнир на «Зенит»]. Хорошая будет игра [в Суперкубке]. Однозначно, это будет матч неизвестный, непонятно, в какую сторону может качнуть. Что «Зенит», что ЦСКА — это такие соперники, которые дадут бой друг другу», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Межсезонный турнир с иностранными клубами пройдет с 1 по 15 июля. 15 числа этого же месяца состоится матч за Суперкубок страны, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.